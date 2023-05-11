Россиянка Панова в паре с американкой Меличар обыграли итальянок и вышли во второй круг турнира WTA в Риме
Американка Николь Меличар в паре с россиянкой Александрой Пановой в первом круге турнира WTA в Риме обыграли итальянок Ясмин Паолини/Мартина Тревизан (6:3, 7:5).
В следующем круге Панова и Меличар сыграют против победительниц матча Коко Гауфф / Джессика Пегула (США) — Оксана Калашникова / Яна Сизикова (Грузия / Россия).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 572 618 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Николь Меличар/Александра Панова (США/Россия) — Ясмин Паолини/Мартина Тревизан (Италия, WC) — 6:3, 7:5
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