Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 21:32

Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Читать «СЭ» в

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.

Во втором круге она победила австралийку Айлу Томлянович со счетом 4:6, 6:3, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 18 минут.

В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей матча Камила Осорио (Колумбия) — Эмма Радукану (Великобритания).

Вашингтон (США)

Турнир WTA Citi Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия) — Айла Томлянович (Австралия) — 4:6, 6:3, 6:2

Теннис
0
Читайте также
Как снять боль в пояснице в домашних условиях?
9 лет тюрьмы за 0,7 грамма: звезда американского спорта Бриттни Грайнер в Химках услышала свой приговор. Что теперь ее ждет?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радукану — о работе с Турсуновым: «У него хорошее чувство юмора, он пытается мне помочь относиться к себе проще»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости