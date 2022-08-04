Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.

Во втором круге она победила австралийку Айлу Томлянович со счетом 4:6, 6:3, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 18 минут.

В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей матча Камила Осорио (Колумбия) — Эмма Радукану (Великобритания).

Вашингтон (США)

Турнир WTA Citi Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия) — Айла Томлянович (Австралия) — 4:6, 6:3, 6:2