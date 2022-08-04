Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе (США).
Во втором круге она победила Клэр Лью из США со счетом 6:2, 7:5. Игра продолжалась 1 час 44 минуты.
В следующем раунде Кудерметова сыграет с Онс Жабер из Туниса.
Сан-Хосе (США)
Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия, 9) — Клер Лю (США) — 6:2, 7:5
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