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Сегодня, 22:52

Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе (США).

Во втором круге она победила Клэр Лью из США со счетом 6:2, 7:5. Игра продолжалась 1 час 44 минуты.

В следующем раунде Кудерметова сыграет с Онс Жабер из Туниса.

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 9) — Клер Лю (США) — 6:2, 7:5

Теннис
Вероника Кудерметова
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