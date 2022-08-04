Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 17:28

Радукану — о работе с Турсуновым: «У него хорошее чувство юмора, он пытается мне помочь относиться к себе проще»

Эмма Радукану рассказала о работе с российским тренером Турсуновым
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Британская теннисистка, 10-я ракетка мира Эмма Радукану рассказала о работе с российским тренером Дмитрием Турсуновым.

«У него определенно хорошее чувство юмора, он пытается мне помочь относиться к себе проще. Я уделяю большое внимание всему, что я делаю, и хочу делать это с максимальной отдачей. Он постепенно пытается подтолкнуть меня к тому, что если что-то получается не идеально, это нормально. Он учит меня принимать локальные неудачи», — приводит слова Радукану Tennis Head.

Сотрудничество Радукану и Турсунова началось с турнира WTA 250 в Вашингтоне. Матчи пройдут с 30 июля по 7 августа. В случае если теннисистка удачно выступит на соревнованиях, она продолжит сотрудничество с российским тренером.

19-летняя британска в первом круге турнира в Вашингтоне обыграла американку Луизу Чирико (6:4, 6:2).

Источник: https://tennishead.net/emma-raducanu-doesnt-care-if-she-suffers-a-huge-rankings-dip-as-new-coach-instills-a-more-accepting-attitude/
Теннис
Дмитрий Турсунов
Эмма Радукану
0
Читайте также
Как снять боль в пояснице в домашних условиях?
Рухнет ли «Челси» без Абрамовича, возьмет ли Холанд «Золотую бутсу» и кто станет чемпионом? Что думают букмекеры про 7 главных интриг АПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев — о победе Касаткиной над Рыбакиной: «Это не показатель, надо философски смотреть на вещи»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости