Британская теннисистка, 10-я ракетка мира Эмма Радукану рассказала о работе с российским тренером Дмитрием Турсуновым.

«У него определенно хорошее чувство юмора, он пытается мне помочь относиться к себе проще. Я уделяю большое внимание всему, что я делаю, и хочу делать это с максимальной отдачей. Он постепенно пытается подтолкнуть меня к тому, что если что-то получается не идеально, это нормально. Он учит меня принимать локальные неудачи», — приводит слова Радукану Tennis Head.

Сотрудничество Радукану и Турсунова началось с турнира WTA 250 в Вашингтоне. Матчи пройдут с 30 июля по 7 августа. В случае если теннисистка удачно выступит на соревнованиях, она продолжит сотрудничество с российским тренером.

19-летняя британска в первом круге турнира в Вашингтоне обыграла американку Луизу Чирико (6:4, 6:2).