Звонарева и Зигемунд вышли в полуфинал парного турнира в Вашингтоне
Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд вышли в полуфинал парного трунира в Вашингтоне.
В 1/4 финала они обыграли американку Николь Меличар и австралийку Эллен Перес со счетом 6:4, 3:6, 10:6. Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты.
За выход в финал турнир Звонарева и Зигемунд поборются с украинской парой Людмила Киченок/Надежда Киченок.
Вашингтон (США)
Турнир WTA Mubadala Citi DC Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 1) — 6:4, 3:6, 10:6
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