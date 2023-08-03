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Сегодня, 01:15

Свитолина: «Касаткина — сложная соперница, поэтому я каждый раз стараюсь самой диктовать игру»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Элина Свитолина.
Фото USA Today Sports

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной во втором круге турнира WTA 500 в Вашингтоне.

«Всегда, когда играю с Дарьей, я стараюсь бороться. Она сложная соперница, поэтому я каждый раз стараюсь перебить еще один мяч через сетку, самой диктовать игру. Очень рада, что я выиграла сегодняшний матч, особенно при такой жаркой погоде.

Как удалось адаптироваться к условиям, учитывая предыдущий ночной матч? Что ж, во-первых, надо поддерживать водный баланс. Да, пить водичку, не спешить между розыгрышами, дышать, пытаться остыть насколько это возможно. Это однозначно сложные условия, поэтому надо не спешить и концентрироваться на том розыгрыше, который играешь сейчас», — приводит «Большой теннис Украины» слова Свитолиной.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу украинской теннисистки. Счет в личных встреч стал 8:0 в пользу Свитолиной.

 
Дарья Касаткина. Касаткина проиграла Свитолиной во втором круге турнира в Вашингтоне
Дарья Касаткина
Элина Свитолина
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Касаткина проиграла Свитолиной во втором круге турнира в Вашингтоне
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