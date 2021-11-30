Шарапова на гала-вечере моды в Лондоне появилась в платье из переработанных бутылок
11:47
Экс первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова на церемонии The Fashion Awards в Великобритании предстала в платье из переработанных бутылок. Его делали вручную в течение года.
Платье выполнено в жемчужно-голубом цвете.
«Один год изготовления, более 800 часов ручной работы, сотни переработанных бутылок и органический шелк от-кутюр», — написала Шарапова, выложив фотографии.
Напомним, что 34-летняя Шарапова объявила о завершении карьеры в 2020 году.
One year in the making, 800+ hours of hand work by #IrisVanHerpen & team, hundreds of recycled @evianwater bottles (75% of the material) & organic couture silk. #BritishFashionAwards pic.twitter.com/dbksf1TNjF— Maria Sharapova (@MariaSharapova) November 30, 2021
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