Шарапова на гала-вечере моды в Лондоне появилась в платье из переработанных бутылок

Экс первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова на церемонии The Fashion Awards в Великобритании предстала в платье из переработанных бутылок. Его делали вручную в течение года.

Платье выполнено в жемчужно-голубом цвете.

«Один год изготовления, более 800 часов ручной работы, сотни переработанных бутылок и органический шелк от-кутюр», — написала Шарапова, выложив фотографии.

Напомним, что 34-летняя Шарапова объявила о завершении карьеры в 2020 году.