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Шарапова на гала-вечере моды в Лондоне появилась в платье из переработанных бутылок

11:47
Мария Шарапова. Фото Instagram
Мария Шарапова. Фото Instagram
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Экс первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова на церемонии The Fashion Awards в Великобритании предстала в платье из переработанных бутылок. Его делали вручную в течение года.

Платье выполнено в жемчужно-голубом цвете.

«Один год изготовления, более 800 часов ручной работы, сотни переработанных бутылок и органический шелк от-кутюр», — написала Шарапова, выложив фотографии.

Напомним, что 34-летняя Шарапова объявила о завершении карьеры в 2020 году.

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Роман Шишов все материалы автора
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