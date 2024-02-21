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21 февраля, 09:47

Потапова — о смене гражданства: «Многие шутят, что я уйду. Не переживайте — Настя не уйдет»

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Потапова ответила на вопрос о возможной смене гражданства.

— Мне ничего не предлагал никто, да и поздно уже это делать, — приводит слова Потаповой ТАСС. — Я не меняю ничего в своей команде и самой себе. Я выступаю так, как давно это делала. Я знаю, многие шутят, что Настя уйдет. Не переживайте — Настя не уйдет. Настя остается дома.

— С мужем шутите на эту тему?

— Нет. Знаете, у нас у каждого свой выбор. На самом деле, об этом все знали уже давно — это не было новостью. Все начали писать, хотя год назад было уже известно. Это точно. Плюс Саша не жил в России с девяти лет. Он решил принять такое решение. Я абсолютно не лезу в его теннисные истории. Решения он принимает сам, а моя задача как жены — просто поддержать его в любом начинании и выборе. Это то, что я сделала. Он рад, и я рада.

Потапова в декабре 2023 года вышла замуж за российского теннисистка Александра Шевченко. В январе Шевченко сменил гражданство на казахстанское.

На данный момент 22-летняя россиянка занимает 35-е место в рейтинге WTA.

Источник: https://tass.ru/interviews/20033793
Анастасия Потапова
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