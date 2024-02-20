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20 февраля, 22:19

Гауфф вышла в третий круг турнира в Дубае

Руслан Минаев
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Американка Коко Гауфф победила итальянку Элизабетту Коччаретто во втором круге турнира серии WTA 1000 в Дубае (ОАЭ) — 6:1, 7:5.

В третьем круге третья «сеянная» встретится с чешкой Каролиной Плишковой, которая была сильнее американки Эшлин Крюгер — 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Коко Гауфф (США, 3) — Элизабетта Коччаретто (Италия, LL) — 6:1, 7:5

Каролина Плишкова (Чехия) — Эшлин Крюгер (США, WC) — 6:7 (2:7), 6:3, 6:4

Теннис
Каролина Плишкова
Кори Гауфф
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