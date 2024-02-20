Гауфф вышла в третий круг турнира в Дубае
Американка Коко Гауфф победила итальянку Элизабетту Коччаретто во втором круге турнира серии WTA 1000 в Дубае (ОАЭ) — 6:1, 7:5.
В третьем круге третья «сеянная» встретится с чешкой Каролиной Плишковой, которая была сильнее американки Эшлин Крюгер — 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Коко Гауфф (США, 3) — Элизабетта Коччаретто (Италия, LL) — 6:1, 7:5
Каролина Плишкова (Чехия) — Эшлин Крюгер (США, WC) — 6:7 (2:7), 6:3, 6:4
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