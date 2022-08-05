Потапова поделилась эмоциями от дебюта в топ-50

Российская теннисистка Анастасия Потапова в интервью «СЭ» рассказала о долгожданном титуле в WTA-туре и попадании в топ-50.

— В этом году вы завоевали первый титул на уровне WTA, пройдя квалификацию в Стамбуле, а в финале одолев третью «сеяную» Веронику Кудерметову. Испытывали особые чувства?

- Первый титул всем запоминается по-особому. Все, кого я спрашивала, хорошо помнят про первый успех, но практически ничего не помнят про шестой, десятый... Я долго шла к дебютному трофею, до этого было две неудачные попытки в финале (не удалось взять титулы в Москве и Ташкенте, Анастасии на тот момент было 17 лет, — «СЭ»). К тому же, победа в Стамбуле произошла в очень важный момент. Мне нужен был определенный толчок, который помог бы до конца поверить в свои силы. Было здорово, до сих пор приятные воспоминания от того успеха.

— В одиночном разряде вы дебютировали в топ-50. Чувствуете гордость за себя?

— Это здорово и престижно. Топ-50 — это некий барьер, который не так легко преодолеть. Долго ждала этого момента. Теперь наконец-то на всех турнирах буду сразу попадать в основную сетку. Счастье забыть про квалификацию, но это не предел мечтаний. Я сломала маленькую стену, впереди гораздо более серьезные препятствия. Топ-40, топ-25. Хочешь двигаться дальше и быть как можно выше.

Полностью интервью с Потаповой можно прочитать здесь.