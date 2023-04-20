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Потапова прокомментировала победу над Гауфф на турнире в Штутгарте

Виталий Косик
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала победу над шестой ракеткой мира американкой Кори Гауфф во втором круге турнира WTA-500 в Штутгарте — 6:2, 6:3.

«Матч получился сложным — и психологически, и физически, пускай он и не длился три сета, как в Майами. Может быть, мне просто очень нравится грунт — особенно в зале. Это комбинация мечты. Если честно, я не знаю почему. Я же агрессивная теннисистка, а грунт больше для тех, кто много бегает, крутит мяч. Но мне кажется, что я хорошо двигаюсь на грунте и могу атаковать. Это комбинация, которая хорошо работает. Я никогда ничего не боюсь. У меня такая черта. Я всегда иду вперед, пока не получу желаемое», — приводит слова Потаповой пресс-служба WTA.

В третьем круге россиянка сыграет с победителем пары Татьяна Мария (Германия, WC) — Каролин Гарсия (Франция, 4).

Теннис
Анастасия Потапова
Кори Гауфф
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