Потапова сыграет с Гарсией в четвертьфинале турнира в Штутгарте
Француженка Каролин Гарсия обыграла немку Татьяну Марию во втором круге турнира WTA в Штутгарте (Германия) — 7:6 (7:5), 6:4.
В четвертьфинале Гарсия сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой, которая во втором круге обыграла Коко Гауфф (США) со счетом 6:2, 6:3.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 780 637 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Каролин Гарсия (Франция, 4) — Татьяна Мария (Германия, WC) — 7:6 (7:5), 6:4
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