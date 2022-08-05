Потапова ответила на критику Чеснокова

Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала слова титулованного теннисиста Андрея Чесноков, который высказал мнение, чтобы для продвижения в топ-20 россиянке надо научиться выходить к сетке и разнообразить свою игру.

«Ходить к сетке? Наверное, это было бы классно и дало бы толчок для продвижения, но в туре мало у кого получается делать это эффективно, — отметила «СЭ» Потапова. — Если честно, знаю всего пару девочек из топ-20, кто ходит к сетке. Возможно, он думает, что такой стиль подойдет именно мне, но пока мы над этим с Игорем [Андреевым] не работали».

На этой неделе Потапова дебютировала в топ-50, занимая 48 место в рейтинге WTA.

Полностью интервью с Потаповой можно прочитать здесь.