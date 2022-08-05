Потапова заявила, что хочет прервать серию неудач на американской серии

Российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась ожиданиями от старта американской серии. Первый турнир на американском харде 21-летняя уроженка Волгограда проведет в Цинциннати.

«Американская серия всегда складывалась для меня неудачно, — заявила «СЭ» Анастасия Потапова. — Ни разу за четыре-пять лет мне не удавалось показать тут свой максимум. Хочется прервать этот злой рок. Думаю, у меня есть все шансы на это, но не хочется забегать вперед, озвучивать какие-то цели. В ближайшие пару дней просто хочу расслабиться. Турнир в Праге закончился, но я до сих пор нахожусь в тонусе. Нет осознания того, что можно выдохнуть. Хорошо, что у нас будет одна свободная неделя до Цинциннати, чтобы подготовиться и соскучиться по официальным матчам».

В июле россиянка дошла до полуфиналов в Лозанне и Гамбурге, а также сыграла в решающей встрече в Праге.

Полностью интервью с Потаповой можно прочитать здесь.