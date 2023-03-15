Теннисистка Потапова получила предупреждение от WTA за выход в футболке «Спартака»
Российская теннисистка Анастасия Потапова получила предупреждение от WTA за выход в футболке «Спартака».
Это случилось в матче с американкой Джессикой Пегулой в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Как отмечает журналист Джеймс Грэй в своем Twitter, WTA сочла действия Потаповой «неприемлемыми и неуместными» и выразила надежду, что это не повторится в будущем.
Скриншот трансляции.
21-летняя россиянка проиграла американке в трех сетах — 6:3, 4:6, 5:7.
Новости