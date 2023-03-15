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15 марта, 23:11

Теннисистка Потапова получила предупреждение от WTA за выход в футболке «Спартака»

Руслан Минаев
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Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press
Скриншот трансляции.
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Российская теннисистка Анастасия Потапова получила предупреждение от WTA за выход в футболке «Спартака».

Это случилось в матче с американкой Джессикой Пегулой в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Как отмечает журналист Джеймс Грэй в своем Twitter, WTA сочла действия Потаповой «неприемлемыми и неуместными» и выразила надежду, что это не повторится в будущем.

Скриншот трансляции.

21-летняя россиянка проиграла американке в трех сетах — 6:3, 4:6, 5:7.

Теннис
Анастасия Потапова
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