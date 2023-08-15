Потапова обыграла Наеф в первом круге турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге турнира в Цинциннати обыграла швейцарку Селин Наеф со счетом 1:6, 6:4, 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. На счету 22-летней россиянки 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 8.
Во втором круге Потапова встретится с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Катержина Синякова (Чехия).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия) — Селин Наеф (Швейцария, WC) — 1:6, 6:4, 7:5
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