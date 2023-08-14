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Сегодня, 15:44

Селиваненко поздравил Самсонову со статусом первой ракетки России: «Она готова играть стабильно!»

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на то, что Людмила Самсонова достигла статуса первой ракетки России.

«Людмила провела отличный турнир в Монреале, одержав несколько побед над сильнейшими игроками, которые входят в число лидеров профессионального тура. В результате этого Людмила поднялась в текущей классификации и стала первой ракеткой России. Она нашла свою игру, и такая длинная победная серия говорит о том, что она готова играть стабильно на протяжении большого количеств матчей подряд», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

24-летняя россиянка уступила американке Джессике Пегуле в финале турнира в Монреале (1:6, 0:6).

После выхода в финал турнира она поднялась на 12-е место рейтинга WTA и впервые в карьере стала первой ракеткой России, опередив Дарью Касаткину, занимающую 13-ю строчку. Вероника Кудерметова осталась на 16-м месте, Екатерина Александрова — 21-я, Анастасия Потапова — 27-я. Анна Блинкова опустилась на три позиции и расположилась на 37-м месте.

Теннис
Людмила Самсонова
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