Кудерметова уступила Винус Уильямс в первом круге турнира в Цинциннати

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова в первом круге турнира в Цинциннати уступила американке Винус Уильямс со счетом 4:6, 5:7.

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. На счету 26-летней россиянки 3 эйса, 9 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге Уильямс встретится с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Александра Соснович (Белоруссия).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Винус Уильямс (США, WC) — Вероника Кудерметова (Россия, 16) — 6:4, 7:5