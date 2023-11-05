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Сегодня, 11:11

Пегула не считает себя фавориткой финала Итогового турнира

Алина Савинова
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Американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала выход в финал Итогового турнира WTA.

Ранее она обыграла соотечественницу Коко Гауфф со счетом 6:2, 6:1.

«К концу года мне удалось собраться с силами. Перед этим турниром я проделала хорошую работу. В прошлом году было неприятно покидать турнир, уступив во всех матчах. Рада, что изменила ситуацию. И сейчас я уверена в себе перед финалом. Я не считаю себя фавориткой, учитывая, что обе девочки [Соболенко и Свентек] стоят выше меня в рейтинге. Вероятно, меня будут считать аутсайдером, хотя я и показываю отличный теннис», — приводит пресс-служба WTA слова Пегулы.

В финале Итогового турнира Пегула встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Арина Соболенко (Белоруссия). Их игра была перенесена из-за непогоды на 6 ноября.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/3769266/pegula-secures-spot-in-cancun-final-with-decisive-win-against-gauff
Джессика Пегула
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