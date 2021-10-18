Павлюченкова опустилась на 16-ю строчку в обновленном рейтинге WTA
Опубликован обновленный рейтинг WTA от 18 октября.
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова поднялась на четвертое место, испанка Гарбинье Мугуруса стала пятой, украинка Элина Свитолина — на шестом месте, гречанка Мария Саккари — седьмая. В первую десятку также вернулась Наоми Осака.
Россиянка Анастасия Павлюченкова опустилась на 16-ю строчку.
Рейтинг WTA от 18 октября:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9077
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7115
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5320
4 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4748
5 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4425
6 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4096
7 (9). Мария Саккари (Греция) — 4005
8 (14). Онс Жабер (Тунис) — 3500
9 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3365
10 (12). Наоми Осака (Япония) — 3326...
13 (27). Паула Бадоса (Испания) — 3248...
16 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2986...
28 (30). Дарья Касаткина (Россия) — 2205...
32 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1980...
37 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1641...
42 (42). Людмила Самсонова (Россия) — 1551...
68 (77). Анастасия Потапова (Россия) — 985...
80 (84). Варвара Грачева (Россия) — 870...
85 (95). Вера Звонарева (Россия) — 849
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