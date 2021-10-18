Калинская обыграла Ястремскую в первом раунде Кубка Кремля
16:02
В первом раунде Кубка Кремля российская теннисистка Анна Калинская победила украинку Даяну Ястремскую (7:6, 6:4).
Матч продолжался два часа и 10 минут. Следующей соперницей россиянки на турнире в Москве станет представительница Греции Мария Саккари.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Калинская (Россия, Q) — Даяна Ястремская (Украина) — 7:6 (7:5), 6:4
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