Калинская обыграла Ястремскую в первом раунде Кубка Кремля

В первом раунде Кубка Кремля российская теннисистка Анна Калинская победила украинку Даяну Ястремскую (7:6, 6:4).

Матч продолжался два часа и 10 минут. Следующей соперницей россиянки на турнире в Москве станет представительница Греции Мария Саккари.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия, Q) — Даяна Ястремская (Украина) — 7:6 (7:5), 6:4