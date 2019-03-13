Осака - о поражении от Бенчич: "Я ни о чем не жалею. Белинда играла здорово"

Японка Наоми Осака прокомментировала поражение в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе. Она уступила швейцарской теннисистке Белинде Бенчич - 3:6, 1:6.

- Думаю, раньше после такого счета я бы была подавлена и грустна, - приводит официальный сайт WTA слова Осаки. - Сейчас я чувствую себя хорошо, потому что старалась играть как можно лучше. Я ни о чем не жалею. Я старалась сохранять позитивный настрой на протяжении всей игры. Белинда играла здорово, она невероятная теннисистка. Я ничего не могла поделать в этой ситуации.



Несмотря на поражение, Осака останется первой ракеткой мира по итогам турнира в Индиан-Уэллсе.