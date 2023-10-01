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Сегодня, 14:11

Ольховский — о победе Кудерметовой в Токио: «По ходу сезона Вероника потеряла уверенность, а сейчас она ее нашла»

Алина Савинова
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский отреагировал на победу российской теннисистки Вероники Кудерметовой в турнире в Токио.

«В Токио достаточно большой турнир. Просто сеяные проиграли. Опять же, Кудерметова Свентек обыграла, одну из ведущих теннисисток мира. Дальше посмотрим. По ходу сезона Вероника потеряла уверенность, а сейчас она ее нашла. Будет очень интересная концовка, и любопытно, как она его закончит», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

В финале турнира в Токио Кудерметова обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 6:1. Для 26-летней россиянки это второй титул WTA в карьере.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11185154-olhovskij-prokommentiroval-pobedu-kudermetovoj-na-turnire-v-tokio.html
Теннис
Андрей Ольховский
Вероника Кудерметова
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