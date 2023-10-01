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Сегодня, 13:34

Остапенко вышла во второй круг турнира в Пекине

Руслан Минаев
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Представительница Латвии Елена Остапенко победила немку Еву Лис в первом круге турнира в Пекине — 2:6, 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 57 минут.

Ее следующим соперником станет победительница матча Тянь Фангран (Китай, WC) — Линда Носкова (Чехия).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Остапенко (Латвия, 13) — Ева Лис (Германия) — 2:6, 6:3, 6:

Бренда Фрухвиртова (Чехия) — Аранча Рус (Нидерланды) — 6:0, 6:3

Теннис
Елена Остапенко
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