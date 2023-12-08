Шарапова: «Мой отец был жестким, а маме было все равно, первая я или 300-я ракетка мира»

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала о влиянии родителей на ее карьеру.

«Мой отец имел большое влияние в спорте, он подталкивал меня, был жёстким, но справедливым. Моя мама занималась моим образованием, культурно развивала, и при любой возможности, даже если это было в Сарасоте, штат Флорида, водила меня на балет. Мама знакомила меня с разными вещами в жизни, помимо удара по теннисному мячу. Это был один из величайших ее подарков мне, поскольку ей было все равно, первая я или 300-я ракетка мира. Она хотела, чтобы я была любопытной и оставалась скромной», — цитирует Шарапову Sportskeeda со ссылкой на подкаст Armchair Expert.

Отец Марии Юрий Викторович являлся тренером по теннису и дружил с отцом другого известного спортсмена Евгения Кафельникова.

Свою карьеру Шарапова завершила в 2020 году. Россиянка 5 раз побеждала в турнире «Большого шлема».