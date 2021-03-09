Никулеску и Потапова вышли во второй круг турнира в Дубае, Дзаламидзе и Листер — нет
Румынка Моника Никулеску и россиянка Анастасия Потапова вышли во второй круг турнира в Дубае в парном разряде. Дуэт обыграл Оксану Калашникову и Лидию Морозову, представляющих Грузию и Белоруссию соответственно.
В другой встрече россиянка Натела Дзаламидзе и шведка Корнелия Листер уступили китайскому дуэту Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Моника Никулеску/Анастасия Потапова (Румыния/Россия) — Оксана Калашникова/Лидия Морозова (Грузия/Белоруссия) — 6:7 (1:7), 6:0, 10:6
Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай) — Натела Дзаламидзе/Корнелия Листер (Россия/Швеция) — 6:3, 6:0
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