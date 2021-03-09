Румынка Моника Никулеску и россиянка Анастасия Потапова вышли во второй круг турнира в Дубае в парном разряде. Дуэт обыграл Оксану Калашникову и Лидию Морозову, представляющих Грузию и Белоруссию соответственно.

В другой встрече россиянка Натела Дзаламидзе и шведка Корнелия Листер уступили китайскому дуэту Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Моника Никулеску/Анастасия Потапова (Румыния/Россия) — Оксана Калашникова/Лидия Морозова (Грузия/Белоруссия) — 6:7 (1:7), 6:0, 10:6

Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай) — Натела Дзаламидзе/Корнелия Листер (Россия/Швеция) — 6:3, 6:0