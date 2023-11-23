Навратилова считает, что Свентек закончит 2024 год на первой строчке мирового рейтинга

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова поделилась мнением о том, кто закончит 2024 год на перво месте мирового рейтинга.

«Ига показала, что в свои лучшие времена она лучше всех. Я имею в виду, что в сложной ситуации она просто прошла через всех. Скажу честно... несколько недель назад, исходя из того, что я видела, я не думала, что она закончит 2024 год на первом месте — я выбирала Гауфф. Однако сейчас я думаю, что, возможно, Гауфф обойдет Соболенко в борьбе за 2-й номер. Но я не знаю, сможет ли кто-то из них обойти Игу, если она хорошо проведет межсезонье», — приводит слова Навратиловой Tennis Up Todate.

Свентек потеряла первое место рейтинга после того, как Арина Соболенка дошла до финала US Open-2023, но вернула его себе после победы на Итоговом турнире WTA.

На данный момент 22-летняя полька провела 77 недель в статусе первой ракетки мира.