Самсонова — о четырех матчах за два дня: «Некоторые вещи, касающиеся расписания, нуждаются в улучшении»

Первая ракетка России Людмила Самсонова в интервью «СЭ» вспомнила свое выступление на супертурнире в Монреале, где между ее выступлением в полуфинале и финале прошло всего несколько часов.

— Долго восстанавливались после марафона игр в Канаде. Это сказалось на вашем выступлении на US Open?

— Нет, к US Open я успела «перезарядить батарейки». Думаю, что в этом году я многому научилась в плане того, как управлять своими эмоциями, как находить время на отдых и как научиться распределять силы по всему турниру... Эти знания обязательно принесут мне отличные результаты в будущем.

— Не обидно, что интересы болельщиков, ради которых в современном теннисе придумали вечерние сессии, оказались дороже интересов игроков?

— Я думаю, что некоторые вещи, касающиеся телевизионных прав или расписания, нуждаются в улучшении. У многих девушек в этом году были матчи, которые заканчивались ночью. А на следующий день надо было вновь выходить на корт. Порой в дневную сессию. С этой точки зрения мы могли бы добиться большего.

Уроженка Оленегорска финишировала на 16-м месте рейтинга WTA в 2023 году.

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