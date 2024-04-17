Осака выбыла в первом круге турнира в Руане
Японка Наоми Осака проиграла итальянке Мартине Тревизан в первом круге турнира в Руане (Франция) — 4:6, 2:6.
Матч длился полтора часа. Осака сделала 5 эйсов и реализовала 1 из 8 брейк-пойнтов.
Тревизан во втором круге встретится с украинкой Ангелиной Калининой.
Руан (Франция)
Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole
Призовой фонд 267 082 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Мартина Тревизан (Италия) — Наоми Осака (Япония, WC) — 6:4, 6:2
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