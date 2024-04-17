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Сегодня, 18:51

Потапова обыграла Самсонову на турнире в Штутгарте

Руслан Минаев
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Анастасия Потапова.
Фото USA Today Sports

Россиянка Анастасия Потапова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову в первом круге турнира в Штутгарте — 6:4, 4:6, 6:3.

Матч длился 2 часа 20 минут. Потапова за игру сделала 5 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. У Самсоновой — 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге Потапова встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 922 573 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:4, 4:6, 6:3

Теннис
Анастасия Потапова
Людмила Самсонова
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