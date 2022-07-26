Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Праге

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла китаянку Ван Синьюй в первом круге турнира WTA 250 в Праге.

Матч продолжался 1 час 5 минут и завершился со счетом 6:1, 6:2.

59-я ракетка мира Потапова один раз подала на вылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счете 79-й ракетки мира Синьюй — ни одного эйса, четыре двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из трех.

Во втором круге турнира россиянка сыграет с еще одной представительницей Китая Чжу Линь.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Livesport Prague Open 2022

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия, 7) — Ван Синьюй (Китай) — 6:1, 6:2