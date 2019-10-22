Милота дня. Возняцки с двухлетним племянником

Датская теннисистка Каролин Возняцки поделилась в своем Twitter фотографией с двухлетним племянником.

— С днем рождения, мой маленький ангел! Мой племянник, мой крестный! Я не могу поверить, что тебе уже два года! Время летит! Я люблю вас! — подписала фотографию Возняцки.