Мария Шарапова: "Счастлива помочь Пуиг в развитии тенниса в Пуэрто-Рико"

Российская теннисистка Мария Шарапова после поражения от олимпийской чемпионки Рио Моники Пуиг (3:6, 6:1, 6:10) в выставочном матче, который прошел в Сан-Хуане, подчеркнула, что была рада помочь сопернице в исполнении ее мечты. Ранее пуэрториканка заявляла о том, что хочет популяризировать теннис в своей стране.

- Я в восторге от первого визита в Пуэрто-Рико, - приводит CNN слова Шараповой. - Также я рада возможности помочь Пуиг в организации подобного мероприятия. Ее олимпийская история подарила пуэрториканцам счастье и гордость. Я счастлива от того, что смогла поддержать ее мечту о матче в родных стенах.

Напомним, в последний раз Шарапова выходила на корт в январе 2016 года. Позже россиянка была дисквалифицирована на два года за употребление запрещенного вещества мельдоний. В октябре Спортивный арбитражный суд сократил срок отстранения теннисистки, она сможет выступать на официальных соревнованиях с 26 апреля 2017 года.

Отметим, что дисквалификация Шараповой не распространяется на выставочные встречи. Ранее российская теннисистка лишь однажды выходила на корт с Пуиг - на турнире WTA в Риме в 2014 году, обыграв пуэрториканку (6:3, 7:5).