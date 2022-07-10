«Мама». Шарапова намекнула на то, что у нее родился ребенок

Мария Шарапова намекнула на то, что стала матерью

Российская теннисистка Мария Шарапова намекнула на то, что у нее родился ребенок.

Спортсменка изменила описание профиля у себя в соцсетях, написав слово «Мама» и добавив эмодзи медведя.

Шарапова завершила карьеру в феврале 2020 года. 35-летняя россиянка дважды выигрывала «Ролан Гаррос», а также по одном разу становилась чемпионкой Australian Open, Уимблдона и US Open.

20 апреля 2022 года Шарапова сообщила, что беременна. С 2018 года она состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.