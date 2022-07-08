Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала смену спортивного гражданства Елены Рыбакиной.

«Упустили ее, но это ее карьера, ее выбор. Она сделала тот правильный выбор, который сейчас ей помогает выступать и прогрессировать, а также играть соревнования, тот же самый Уимблдон. Жалко, конечно, девочка очень яркая звездочка. В любом случае будем болеть за Елену, все равно она наша», — сказала Веснина «СЭ».

Рыбакина родилась в Москве и начала карьеру как гражданка России, но в июне 2018 года сменила спортивное гражданство и теперь выступает за Казахстан.