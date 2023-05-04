Саккари: «Полуфиналы — это мой раунд. Я столько раз туда выходила, но все время врезалась в стену»

Греческая теннисистка Мария Саккари высказалась о том, что часто проигрывает в полуфинальных матчах.

«Полуфиналы — это мой раунд. Я столько раз туда выходила, но все время врезалась в стену. Знаете, я проиграла так много полуфиналов и финалов, что, если я продолжу быть строгой к себе и не шутить по этому поводу, мне будет трудно добиться победы», — приводит слова Саккари WTA Insider.

Спортсменка потерпела 14 поражений в полуфиналах за последние три сезона.

В полуфинальном матче турнира в Мадриде Саккари встретится с белоруской Ариной Соболенко. Встреча пройдет сегодня, 4 мая, начало — 17.00 мск.