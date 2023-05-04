Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 15:01

Саккари: «Полуфиналы — это мой раунд. Я столько раз туда выходила, но все время врезалась в стену»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Греческая теннисистка Мария Саккари высказалась о том, что часто проигрывает в полуфинальных матчах.

«Полуфиналы — это мой раунд. Я столько раз туда выходила, но все время врезалась в стену. Знаете, я проиграла так много полуфиналов и финалов, что, если я продолжу быть строгой к себе и не шутить по этому поводу, мне будет трудно добиться победы», — приводит слова Саккари WTA Insider.

Спортсменка потерпела 14 поражений в полуфиналах за последние три сезона.

В полуфинальном матче турнира в Мадриде Саккари встретится с белоруской Ариной Соболенко. Встреча пройдет сегодня, 4 мая, начало — 17.00 мск.

Теннис
Арина Соболенко
0
Читайте также
«Они все подневольные люди». Наших лыжников больше не пускают на заседания FIS
ЦСКА впервые в истории остался без финала Лиги ВТБ. Щербенев решил в концовке
Кремль: Киев в ночь на 3 мая совершил попытку удара по резиденции Путина с помощью БПЛА
Американский правозащитник заявил о завершении конфликта на Украине
Эксперт оценил шансы украинской операции по деблокированию Артемовска
На Кубани загорелся резервуар Ильского НПЗ
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудерметова ждет тяжелого матча со Свентек на турнире WTA в Мадриде
Новости
RSS RSS
Все новости