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Сегодня, 17:17

Кудерметова вышла в финал турнира в Дубае на отказе Вондроушовой

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прошла в финал турнира WTA в Дубае.

В полуфинале россиянка должна была сыграть с Маркетой Вондроушовой из Чехии, но она отказалась от игры.

В финале Кудерметова встретится с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия) — Симона Халеп (Румыния).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Вероника Кудерметова (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия, Q) — 0:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Вероника Кудерметова
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