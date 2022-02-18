Кудерметова вышла в финал турнира в Дубае на отказе Вондроушовой
Российская теннисистка Вероника Кудерметова прошла в финал турнира WTA в Дубае.
В полуфинале россиянка должна была сыграть с Маркетой Вондроушовой из Чехии, но она отказалась от игры.
В финале Кудерметова встретится с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия) — Симона Халеп (Румыния).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 703 580 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Вероника Кудерметова (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия, Q) — 0:0 отказ 2-го игрока
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