Опелка обыграл Сока во втором раунде турнира в Делрэй-Бич
Американский теннисист Райлли Опелка победил своего соотечественника Джека Сока (6:7, 7:6, 6:1) в матче второго раунда турнира АТР в Делрэй-Бич (США).
Следующим соперником Опелки станет победитель пары Адриан Маннарино (Франция, 7) — Брэндон Накашима (США).
Ранее австралиец Джон Миллмэн победил американца Маркоса Гирона (6:3, 7:6). Далее он сыграет с победителем пары Митчел Крюгер (США, Q) — Григор Димитров (Болгария, 3, WC).
Делрэй-Бич (США)
Турнир ATP Delray Beach Open by VITACOST.com
Призовой фонд 593 895 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Райлли Опелка (США, 2) — Джек Сок (США, WC) — 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:1
Джон Миллмэн (Австралия) — Маркос Гирон (США) — 6:3, 7:6 (8:6)
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