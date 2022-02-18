Опелка обыграл Сока во втором раунде турнира в Делрэй-Бич

Американский теннисист Райлли Опелка победил своего соотечественника Джека Сока (6:7, 7:6, 6:1) в матче второго раунда турнира АТР в Делрэй-Бич (США).

Следующим соперником Опелки станет победитель пары Адриан Маннарино (Франция, 7) — Брэндон Накашима (США).

Ранее австралиец Джон Миллмэн победил американца Маркоса Гирона (6:3, 7:6). Далее он сыграет с победителем пары Митчел Крюгер (США, Q) — Григор Димитров (Болгария, 3, WC).

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open by VITACOST.com

Призовой фонд 593 895 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Райлли Опелка (США, 2) — Джек Сок (США, WC) — 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:1

Джон Миллмэн (Австралия) — Маркос Гирон (США) — 6:3, 7:6 (8:6)