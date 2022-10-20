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Сегодня, 22:18

Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко в матче третьего круге турнира WTA 1000 в Гвадалахаре.

Матч продолжался 1 час 22 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:4

12-я ракетка мира Кудерметова 11 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из семи. На счету 23-й ракетки мира Остапенко — 2 эйса, 3 двойные и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В четвертьфинале турнира Кудерметова сыграет с победительницей матча Дэниэлл Коллинз (США, 14) — Мария Саккари (Греция, 4).

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Вероника Кудерметова (Россия, 8) — Елена Остапенко (Латвия, 12) — 6:4, 6:4

Теннис
Вероника Кудерметова
Елена Остапенко
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