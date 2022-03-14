Кудерметова начала работать с экс-тренером Дель Потро

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Россиянка Вероника Кудерметова начала сотрудничество с новым тренером — Франко Давином, сообщает журналист Бен Ротенберг в Twitter.

Ранее аргентинский специалист работал с Хуаном Мартином Дель Потро, Кеи Нишикори и Григором Димитровым.

В команде россиянки также остается ее супруг Сергей Демехин.?

13 марта в матче второго круга турнира в Индиан-Йэллсе Кудерметова обыграла Наоми Осаку со счетом 6:0, 6:4. Встреча продлилась 1 час 18 минут.