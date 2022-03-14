Кудерметова вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе на отказе соперницы

Россиянка Вероника Кудерметова вышла в 1/8 финала турнира в американском Индиан-Уэллсе.

В третьем круге она играла с Мари Бузковой из Чехии. По ходу первого сета чешка взяла медицинский перерыв.

Он все же смогла доиграть сет, хоть и уступила со счетом 4:6.

По ходу второго сета при счете 0:2 Бузков отказалась от продолжения борьбы.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Мари Бузкова (Чехия) — 6:4, 2:0 отказ