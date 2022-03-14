Кудерметова вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе на отказе соперницы
Россиянка Вероника Кудерметова вышла в 1/8 финала турнира в американском Индиан-Уэллсе.
В третьем круге она играла с Мари Бузковой из Чехии. По ходу первого сета чешка взяла медицинский перерыв.
Он все же смогла доиграть сет, хоть и уступила со счетом 4:6.
По ходу второго сета при счете 0:2 Бузков отказалась от продолжения борьбы.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Мари Бузкова (Чехия) — 6:4, 2:0 отказ
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