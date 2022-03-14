Касаткина уступила Кербер в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Дарья Касаткина в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила немке Ангелик Кербер со счетом 2:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. Россиянка не сделала ни одного эйса и совершила 6 двойных ошибок, а также релизовала 2 брейк-пойнта из 5. У немки одна подача навылет и три ошибки на второй подаче, а также 6 реализованных брейк-пойнта из 8.

В 1/8 финала Кербер встретится с Игой Свентек из Польши.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Ангелик Кербер (Германия, 15) — Дарья Касаткина (Россия, 23) — 6:2, 6:1