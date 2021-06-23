Кудерметова и Веснина не смогли выйти во второй круг парного турнира WTA в Истборне
16:20
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина не смогли пройти во второй круг парного турнира WTA в Истборне.
В первом круге они уступили Шэрон Фишман из Канады и Джулиане Олмос из Мексики со счетом 6:7 (10:12), 4:6. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Viking International Eastbourne
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Шэрон Фишман/Джулиана Олмос (Канада/Мексика) — Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — 7:6 (12:10), 6:4
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