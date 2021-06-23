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Кудерметова и Веснина не смогли выйти во второй круг парного турнира WTA в Истборне

16:20
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина не смогли пройти во второй круг парного турнира WTA в Истборне.

В первом круге они уступили Шэрон Фишман из Канады и Джулиане Олмос из Мексики со счетом 6:7 (10:12), 4:6. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Viking International Eastbourne

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Шэрон Фишман/Джулиана Олмос (Канада/Мексика) — Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — 7:6 (12:10), 6:4

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