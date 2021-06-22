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Бенчич обыграла Мартич в первом раунде турнира в Истборне

23:14
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич победила хорватку Петру Мартич (6:1, 6:3) в первом раунде турнира WTA в Истборне (Великобритания).

Матч продолжался 54 минуты. В следующем раунде Бенчич сыграет со своей соотечественницей Викторией Голубич.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Viking International Eastbourne

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 6) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:1, 6:3

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