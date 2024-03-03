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3 марта, 06:43

Костюк обыграла Пегулу и вышла в финал турнира в Сан-Диего

Сергей Разин
корреспондент
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Украинская теннисистка Марта Костюк в полуфинале турнира в Сан-Диего обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 7:6 (7:4), 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. На счету 21-летней украинки 3 эйса, 9 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В финале турнира Костюк встретится с британкой Кэти Бултер.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Марта Костюк (Украина, 6) — Джессика Пегула (США, 1) — 7:6 (7:4), 6:1

Джессика Пегула
Марта Костюк
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