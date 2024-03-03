Костюк обыграла Пегулу и вышла в финал турнира в Сан-Диего
Украинская теннисистка Марта Костюк в полуфинале турнира в Сан-Диего обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 7:6 (7:4), 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 37 минут. На счету 21-летней украинки 3 эйса, 9 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.
В финале турнира Костюк встретится с британкой Кэти Бултер.
Сан-Диего (США)
Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Марта Костюк (Украина, 6) — Джессика Пегула (США, 1) — 7:6 (7:4), 6:1
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