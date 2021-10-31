Контавейт победила Халеп в финале турнира WTA в Румынии

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт стала победительницей турнира WTA в Румынии. Это ее пятый титул WTA в карьере.

В финале она победила Симону Халеп со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Контавейт сделала 2 эйса и одну двойную ошибку. Она также реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. Халеп сделала 3 подачи навылет и 4 двойные ошибки.

24 октября эстонка одержала победу на Кубке Кремля. В финале она обыграла россиянку Екатерину Александрову (4:6, 6:4, 7:5).

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Анетт Контавейт (Эстония, 2) — Симона Халеп (Румыния, 1) — 6:2, 6:3