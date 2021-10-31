Контавейт победила Халеп в финале турнира WTA в Румынии
19:51
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт стала победительницей турнира WTA в Румынии. Это ее пятый титул WTA в карьере.
В финале она победила Симону Халеп со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.
Контавейт сделала 2 эйса и одну двойную ошибку. Она также реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. Халеп сделала 3 подачи навылет и 4 двойные ошибки.
24 октября эстонка одержала победу на Кубке Кремля. В финале она обыграла россиянку Екатерину Александрову (4:6, 6:4, 7:5).
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Анетт Контавейт (Эстония, 2) — Симона Халеп (Румыния, 1) — 6:2, 6:3
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