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7 февраля, 18:28

Блинкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Румынии

Руслан Минаев
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Анна Блинкова.
Фото Reuters

Россиянка Анна Блинкова проиграла испанке Нурии Парризас-Диас во втором круге турнира в городе Клуж-Напока (Румыния) — 1:6, 6:3, 4:6.

Матч длился 1 час 56 минут. Блинкова сделала за игру 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. У ее соперницы — 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Парризас-Диас вышла в четвертьфинал и встретится с победительницей матча Элизабетта Коччаретто (Италия, 5) — Хэрриет Дарт (Великобритания, Q)

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 267 082 доллара

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Нурия Паррисас-Диас (Испания) — Анна Блинкова (Россия, 3) — 6:1, 3:6, 6:4

Теннис
Анна Блинкова
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