Касаткина рассказала о особенностях работы с тренером Флавио Чиполлой

Российская теннисистка Дарья Касаткина в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказала о стиле работы своего итальянского тренера Флавио Чиполлы.

В прошлом году после четырех лет совместной работы наша спортсменка расстались с испанским тренером Карлосом Мартинесом, начав сотрудничество с Чиполлой.

— Что после начала работы с Чиполлой изменилось в вашей игре?

— Он дает мне больше свободы в принятии решений. То есть — больше ответственности. Раньше все-таки тренеры за меня очень многое решали в плане тренировочного процесса, календаря и многого другого. Сейчас мне отдали на откуп гораздо больше. И считаю, что это правильно. Потому что в какой-то момент все-таки нужно больше взрослеть и брать эту ответственность на себя.

— Почему?

— Потому что если ты не берешь на себя ответственность за кортом, то и на корте ее взять не сможешь. У меня с этим были проблемы. Поэтому и считаю, что случившаяся перемена — правильная, хотя для меня это, безусловно, было сложно. Работаю над этим (принятием ответственности. — Прим. И.Р.) и считаю, что есть прогресс. Это помогает мне как в жизни, так и на корте.

26-летняя Касаткина — победительница семи турниров WTA, обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021), победительница юниорского Открытого чемпионата Франции-2014.