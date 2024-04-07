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Сегодня, 23:21

Касаткина проиграла третий финал в этом году

Руслан Минаев
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Россиянка Дарья Касаткина проиграла американке Даниэль Коллинз в финале грунтового турнира серии WTA 500 в Чарльстоне (США) — 2:6, 1:6.

26-летняя теннисистка проиграла третий финал WTA в этом году.
Ранее она уступила в решающем матче на турнире в Аделаиде, проиграв Елене Остапенко (Латвия) — 3:6, 2:6, а также на турнире в Абу-Даби, проиграв Елене Рыбакиной (Казахстан) — 1:6, 4:6.
Всего на счету Касаткиной 6 титулов и 10 поражений в финалах на турнирах WTA.
Теннис
Дарья Касаткина
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