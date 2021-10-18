Пера стала соперницей Павлюченковой во втором круге Кубка Кремля
16:28
В матче первого круга Кубка Кремля американская теннисистка Бернарда Пера победила сербку Александру Крунич (7:6 (7:3), 6:3).
Матч продолжался один час и 37 минут. Следующей соперницей Перы станет россиянка Анастасия Павлюченкова.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Бернарда Пера (США, Q) — Александра Крунич (Сербия, Q) — 7:6 (7:3), 6:3
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