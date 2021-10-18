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Пера стала соперницей Павлюченковой во втором круге Кубка Кремля

16:28
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В матче первого круга Кубка Кремля американская теннисистка Бернарда Пера победила сербку Александру Крунич (7:6 (7:3), 6:3).

Матч продолжался один час и 37 минут. Следующей соперницей Перы станет россиянка Анастасия Павлюченкова.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Бернарда Пера (США, Q) — Александра Крунич (Сербия, Q) — 7:6 (7:3), 6:3

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Евгений Петров все материалы автора
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